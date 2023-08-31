Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море: какой возможен залп

Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Оккупанты добавили еще один корабль, который может нести "Калибры".

Силы обороны юга Украины сообщили, что оккупанты дополнительно вывели на боевое дежурство в Черное море фрегат и еще один малый ракетный корабль.

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Уровень ракетной угрозы вырос

Защитники сообщили, что в Черном море находятся ракетоносители, которые могут нести до 24 "Калибров".

Уровень ракетной угрозы повышен. Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. Реагируйте оперативно,

– сообщили в Силах обороны.

Отметим, что последняя атака ракетами "Калибр" по Украине произошла в ночь на 28 августа.

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