Приводят в действие "сюрпризы", – в ОК "Юг" рассказали о тактике российских обстрелов

Российские оккупанты имеют ограниченное количество ракет. Для геноцида украинского народа враг применяет управляемые авиационные бомбы, авиацию, дроны, к которым крепит разрывные гранаты.

Об этом в эфире 24 Канала сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, не преуспевая на поле боя, россияне целятся в заминированные территории.

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"Россияне приводят в действие "сюрпризы", которые оставляли, убегая с правого берега. Они атакуют сельскохозяйственные угодья, открытые поверхности, предприятия, где сами базировались во времена оккупации. Оккупанты попадают именно туда, потому что хотят достичь максимальной детонации и вреда", – отметила она.

У россиян ограниченное количество ракет

Наталья Гуменюк отметила, что в России исчерпан запас ракет, который доходит до достаточно критического уровня. Поэтому захватчики применили для обстрелов С-300, которых у врага много. В канун Пасхи враг обстрелял Баштанский район Николаевской области.

По информации ОК "Юг", россияне используют управляемые авиационные бомбы, авиацию, дроны, к которым крепят разрывные гранаты.

Они совершенно сознательно высматривали места скопления людей, где могло находиться большое количество гражданского населения. Пострадали больницы, школы и другие учреждения, которые не относятся к военным позициям,

– рассказала спикер.

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Враг почти ежедневно применяет авиабомбы

Гуменюк подчеркнула, что на Юге россияне почти каждый день используют авиационные бомбы. Речь идет о тактических истребителях Су-35, которые, подлетая на безопасное для себя расстояние, не попадая в зону поражения украинской ПВО, выпускают бомбы, которые потом летят на расстоянии до 70 километров.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" рассказала, что враг пытается бить в Бериславский район, поселок Казацкое Херсонской области, где расположены мощные сельскохозяйственные предприятия.

Она отметила, что были случаи, когда украинская ПВО сбивала управляемые авиационные бомбы.

Но все же противодействие нашей ПВО против каждой такой бомбы не измерено однозначно, поэтому нет целесообразности тратить то, чем мы можем бить по самим самолетам. Нам важнее, чтобы у нас были средства более современной противовоздушной защиты, которые будут достигать самолетов, пускающих эти бомбы,

– объяснила Гуменюк.

Пресс-секретарь подчеркнула, что местным жителям нельзя игнорировать воздушные тревоги, а нужно обязательно идти в укрытие. Если есть возможность, то следует эвакуироваться из населённых пунктов, в которые бьет враг.

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