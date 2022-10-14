Сегодня Россия может нанести удары по областным центрам, в частности важным объектам, – военные

В День защитника Украины российские военные могут наносить очередные массированные ракетные удары. Так что украинцев 14 октября просят не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

Оккупанты, которые никак не могут достичь желаемых результатов на фронте, продолжат террор мирного населения. Для этого враг может нанести ракетные удары по областным центрам.

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Враг может нанести массированный удар

В Штабе обороны Запорожского края сообщают, что в течение 14 октября оккупанты могут активизироваться. Враг может атаковать Украину как крылатыми ракетами, так и БпЛА, а также оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер". Поэтому в этот день не стоит игнорировать сирены.

Вероятность нанесения ракетных ударов – 90%. Враг может атаковать областные центры. Мишенями оккупантов могут стать военные объекты, а также критическая инфраструктура. Не исключают также массированный обстрел наших позиций и не только по всей линии столкновения.

Зеленский тоже призвал не игнорировать сирены

В своем вечернем обращении президент Украины также попросил украинцев не рисковать собственными жизнями. По словам Зеленского, российские военные очень коварны. Поэтому в день, когда мы будем выражать благодарность нашим военным, они могут нанести массированный удар как по защитникам нашего государства, так и по другим объектам инфраструктуры.

Риск атаки с Черного моря сохраняется

Напомним, что угроза с Черного моря никуда не исчезла. Как отмечают в ОК "Юг", враг нарастил в акватории присутствие своих судов. Их там теперь 15, из которых 3 – носители крылатых ракет типа "Калибр". Все они, в том числе один подводный корабль, готовы в любой момент атаковать наше государство. Для этого только эти три судна снаряжены около 20 единиц опасного вооружения.

Добавим, что оккупанты 13 октября с Черного моря уже атаковали Украину. Их целями были объекты критической инфраструктуры на Западе. Известно, что врагу удалось попасть двумя ракетами в военный объект на Львовщине.

Заметим, что по области оккупанты выпустили 6 ракет, 4 из которых сбили силами и средствами ПВО Воздушного командования "Запад". Известно также, что еще один "Калибр" был уничтожен в небе над Одесчиной.

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