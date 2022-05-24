Угроза ракетных ударов из Беларуси: агрессор разместил "Искандер-М" в 50 километрах от границы

Возрастает угроза ракетных и авиационных ударов по Украине с территории Беларуси. Об этом свидетельствует факт, что близко к границе стянули "Искандер-М".

Так, агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область – на 50 километров от украинской границы.

Читайте также Штурм Терновой, Тошковки и Устиновки, улучшение позиций возле Васильевки: ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях белорусские военные продолжают выполнять задачи по прикрытию общей границы в Брестской и Гомельской областях.

Отметим, в Генштабе ВСУ и ранее сообщали, что угроза ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси не исчезала. 22 мая впервые за два месяца заметили движение российских "Искандеров" в направлении украинской границы.

Военные учения на границе с Беларусью

В Беларуси продолжили военные учения на границе с Украиной и западными государствами. Они продлятся минимум до 28 мая. В минобороны говорят, что в их армии начался очередной этап "проверки сил реагирования". Это означает снятие вооружения и техники с хранения и проведения "контрольного пробега".

Эксперты не исключают вероятность наступления из Беларуси из-за давления Кремля. Однако, по данным украинской разведки, участие в войне против Украины является непопулярным среди белорусских военных. Правда, случаи добровольного подписания контрактов с различными российскими ЧВК тоже есть.

Какова ситуация на фронте

Оккупанты наступают на востоке. Они обстреливают всю линию соприкосновения в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобугском операционных районах. Самые активные бои идут неподалеку Лисичанска и Северодонецка.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций. Штурмует Терновую.

На Славянском направлении россияне готовятся к возобновлению наступления. Около Изюма развернули дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Запорожье оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступления в направлении Васильевка-Каменское.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

В Черноморской и Азовской операционных зонах все без изменений, а на временно захваченных территориях россияне совершают террор мирных жителей.

Может заинтересовать – как много ростехники сейчас в Беларуси / белорусский оппозиционер оценил ситуацию: