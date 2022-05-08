Угроза ракетных ударов по Одесской области высокая, – Братчук

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что угроза того, что россияне могут наносить ракетные удары по Одесской области, остается высокой.

Он призвал местных жителей не пренебрегать воздушной тревогой, быть внимательными и осторожными и не вестись на провокации врага.

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Угрозы ракетного обстрела – высокие

Враг постоянно пытается угрожать ракетными ударами и использует воздушную разведку. Сигналы тревоги раздаются уже более суток.

Также в Приднестровье россияне проводят перегруппировку и разнообразные маневры, чтобы отвлекаться от событий, происходящих на восточном фронте. При этом Россия угрожает нанесением ракетных ударов с акватории Черного моря. Поэтому ОВА Одесской области призывает горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Не пренебрегайте правилами безопасности и уходите в укрытие, когда слышите сигналы воздушной тревоги. Мы знаем и понимаем, что все эти дни враг будет и дальше угрожать нам нанесением ракетных ударов,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Также он призвал не пренебрегать правилами поведения во время удлиненного комендантского часа, который стартует 8 мая в 22:00.

Не ведитесь на возможные провокации врага и соблюдайте информационную гигиену,

– добавил спикер ОВА.

Ситуация в Одесской области:

Ночь в Одессе и Одесской области прошла неспокойно. Воздушные тревоги звучали почти всю ночь.

Всего за прошедшие сутки, 7 мая, россияне пустили на Одесщину 10 крылатых ракет. 4 из них оккупанты выпустили по области, остальные 6 ракет прилетели в город.

2 вражескими ракетами враг нанес удар по Одесскому аэропорту.

Еще 4 вражеские ракеты попали в мебельное предприятие. Ударная волна и обломки здания повредили расположенные рядом многоэтажки.

Стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу с использованием стратегической авиации.

К счастью, пострадавших в результате этих обстрелов нет. Военные считают, что цель обстрелов мирных городов – не только повреждение гражданской инфраструктуры, но и психологическое давление на население, чтобы оно не могло эффективно обеспечивать тылы своей армии.

При обстреле города российские хакеры пытались атаковать сайт Одесского городского совета.

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