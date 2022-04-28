Угроза ракетных ударов с моря и оккупированного Крыма остается высокой
28 апреля 2022 , 16:57Читати новину українською
Источник:фейсбук ОК "Юг"
Корабельные группировки черноморского флота России продолжают блокаду северо-западной части Черного моря. Поэтому угроза ракетных ударов остается высокой.
Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".
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"Угроза ракетных ударов с моря и временно оккупированного Крыма остается высокой", – говорится в сообщении.
Учитывая это, украинцам необходимо соблюдать все необходимые меры безопасности.
Напомним, что по данным разведки Великобритании, в Черном море базируются примерно 20 судов военно-морских сил России. Среди них есть и подлодки.
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