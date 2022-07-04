Самолеты оккупантов вечером облетели границы Украины: была угроза ракетных ударов

Приблизительно в 20:30 3 июля во многих украинских городах в очередной раз объявили воздушную тревогу. Причиной были российские истребители, облетевшие границы нашей страны.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 канал. Сирены звучали на Востоке и на Юге.

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Российские истребители снова угрожали ракетными ударами по украинским городам

Игнат отметил, что вечером в восточных и центральных областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Мы уже не раз говорили, что нельзя медлить, даже если обстрелов нет. На этот раз самолеты, которые те злосчастные ракеты К-22 носят под крыльями, с аэродрома Шайковка в России облетели вокруг Украины, покрутились возле Крыма,

– добавил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

По его словам, самолеты российских оккупантов угрожали нанести ракетные удары по Украине. Именно поэтому воздушная тревога была, хотя обстрелы на этот раз, к счастью, не случились.

"И для того, чтоб всего этого не произошло и чтобы избегать такого воздушного терроризма, мы ожидаем от стран Запада мощных систем. Система NASAMS сегодня является топ-темой", – отметил Игнат.

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Мир продолжает поддерживать Украину

Он добавил, что это будет очередным прорывом, если передадут хотя бы 2 обещанные батареи, несмотря на то, сколько там пусковых установок. Ведь ранее после угроз президента России Владимира Путина ядерными "силами сдерживания" страны Европы отказались от идей давать Украине даже МиГи.

"Но все же Словакия передала нам тяжелые системы – комплекс С-300. Это уже первый шаг. Следующий шаг – западные системы. Такие, как NASAMS", – отметил Игнат.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ подытожил, что эта тропа, протоптанная до тяжелого и высокоточного западного вооружения, не продающегося в свободном доступе и требующего разрешений правительств стран, перерастет в дорогу, которая обеспечит Украине поставки того, чего ВСУ нуждается больше всего – систем ПВО и истребителей.

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