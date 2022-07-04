Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал. Сирени лунали на Сході та Півдні.

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Ігнат зауважив, що ввечері у східних та центральних областях України оголошували повітряну тривогу.

Ми вже не раз говорили, що не можна зволікати, навіть якщо обстрілів немає. Цього разу літаки, які ті сумнозвісні ракети К-22 носять під крилами, з аеродрому Шайковка у Росії облетіли довкола України, покрутилися біля Криму,

– додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, літаки російських окупантів погрожували завдати ракетних ударів по Україні. Саме тому повітряна тривога була, хоч обстріли цього разу, на щастя, не трапились.

"І щоб усього цього не сталося і щоб уникати такого повітряного тероризму, ми очікуємо від країн Заходу потужні системи. Система NASAMS сьогодні є топтемою", – зауважив Ігнат.

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Він додав, що це буде черговим проривом, якщо передадуть хоча б 2 обіцяні батаре попри те, скільки там пускових установок. Адже раніше після погроз президента Росії Володимира Путіна ядерними "силами стримування" країни Європи відмовлялися від ідей давати Україні навіть МіГи.

"Але все ж Словаччина передала нам важкі системи – комплекс С-300. Це вже перший крок. Наступний крок – західні системи. Такі, як NASAMS", – зазначив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ підсумував, що ця стежина, протоптана до важкого та високоточного західного озброєння, яке не продається у вільному доступі та потребує дозволів урядів країн, переросте у дорогу, яка забезпечить Україні постачання того, що ЗСУ потребують найбільше – систем ППО та винищувачів.

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