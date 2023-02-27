Возможны ракетные обстрелы: Россия вывела в Черное море носитель "Калибров"

Оккупанты вывели в Черное море носитель "Калибров". Украинские военные предупреждают о вероятности ракетных обстрелов.

Утром в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты держат в Черном море 6 кораблей. В частности, один подводный ракетоноситель.

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Высокая вероятность ракетных ударов по Украине

Подводный ракетоноситель снаряжен 4 "Калибрами", отметил спикер ОК "Юг".

Враг продолжает воздушную разведку, анализ активности авиации и предыдущих ночных дроновых атак свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов,

– отметил Владислав Назаров.

Будьте бдительны и внимательны, не пренебрегайте мерами безопасности, оперативно реагируйте на предупреждение о воздушной тревоге.

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