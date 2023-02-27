Возможны ракетные обстрелы: Россия вывела в Черное море носитель "Калибров"
27 февраля 2023, 12:51Читати новину українською
Источник:телеграмм спикера ОК "Юг"
Оккупанты вывели в Черное море носитель "Калибров". Украинские военные предупреждают о вероятности ракетных обстрелов.
Утром в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты держат в Черном море 6 кораблей. В частности, один подводный ракетоноситель.
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Высокая вероятность ракетных ударов по Украине
Подводный ракетоноситель снаряжен 4 "Калибрами", отметил спикер ОК "Юг".
Враг продолжает воздушную разведку, анализ активности авиации и предыдущих ночных дроновых атак свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов,
– отметил Владислав Назаров.
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Россия в ночь на 27 февраля атаковала Украину
- Ночью, с 23:00 и до утра, оккупанты применили по территории Украины 14 "Шахидов".
- На Киев россияне запускали "Шахиды" двумя волнами. Предварительно обошлось без жертв и попаданий. Силы ПВО уничтожили все 9 дронов-камикадзе.
- В Воздушных Силах рассказали, что за эту ночь наши воины сбили 11 Shahed. Их враг выпускал с северного направления.
- В Хмельницкой области ночью прогремели взрывы. Позже стало известно, что в результате российской атаки погиб спасатель Владислав Дворак. Еще четыре человека доставили в больницу. Трое находились в тяжелом состоянии. К сожалению, Хмельницкий всколыхнуло еще одно печальное известие, – в медучреждении скончался еще один спасатель – Сергей Севрук.
- Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. Поврежден сад и гараж.
- В Никополе на Днепропетровщине произошел артиллерийский обстрел. Повреждены 6 домов, автомобиль и линия электропередач.
- В Запорожье зафиксирован прилет на острове Хортица. Загорелось админздание, отметил Ермак.
- В Запорожской ОВА сообщили, что ночью оккупанты атаковали областной центр ракетами С-300. Секретарь городского совета отметил, что зафиксировано два прилета на объекте гражданской нежилой инфраструктуры. Есть разрушение. К счастью, люди не пострадали. Кроме того, один из запущенных российских снарядов, по всей вероятности, упал в воду, отметили в ОВА.