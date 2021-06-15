Угроза России является одним из самых больших вызовов для Центральной и Восточной Европы, – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда положительно оценил саммит НАТО 14 июня. Он подчеркнул, что члены Альяна обсуждали вопросы безопасности на восточном фланге и угрозы, в частности со стороны России.
Реакция Дуды на саммит НАТО
Президент одобрительно отреагировал на то, что на саммите обсудили угрозу России. Ее Дуда считает одной из самых больших вызовов для Центральной и Восточной Европы.
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Это прозвучало в подавляющем большинстве заявлений, включая заявления президента США Джо Байдена, что, к сожалению, все еще есть абсолютно текущая угроза со стороны России в виде ее различного агрессивного поведения, в виде ее агрессии в Украине. Это один из самых больших вызовов, существующих в геополитическом пространстве,
– заявил политик.
Дуда отметил, что во время разговора с Байденом, американский президент заверил, что безопасность Центральной и Восточной Европы, включая безопасность Польши, очень близка ему. По словам Дуды, Байден лично работал над тем, чтобы Польша стала членом НАТО.
Польский лидер ожидает информации от США после разговора Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
Главное о саммите НАТО
- Государства-члены Альянса заявили, что поддерживают обещание принять Украину в свой состав через План действий по членству.
- НАТО планирует усилить присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, а также в Черноморском регионе.
- В конфликте России и Чехии Альянс встал на сторону Праги.
- Политики обсудили коллективную защиту во время нападения на космические объекты.