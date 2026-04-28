Не в Беларуси, – Бескрестнов рассказал, где Россия строит новые базы для запуска "Шахедов"

Россия начала расширять военную инфраструктуру в Беларуси. Однако нет подтвержденной информации о том, что на белорусской территории будут строиться базы для запуска "Шахедов".

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флэш" рассказал 24 Каналу, что в 100 километрах от границы Украины Россия строит базы для управления "Шахедами". Однако это происходит на российской территории.

Что действительно строит Россия?

Сергей Бескрестнов "Флэш" отметил, что Украина уничтожила на территории Беларуси четыре точки, откуда враг руководил "Шахедами". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью. Но иностранные журналисты ошибочно перевели его слова и сказали, что в Беларуси уничтожены четыре базы для "Шахедов" и, возможно, будут строиться еще.

У нас нет подтверждения, что прямо в Беларуси будут строиться какие-то базы для "Шахедов". Я понимаю, что наши люди читают новости и думают, что "это ужас, это рядом с нами". Но есть информация, что Россия пытается на своих границах, где-то более 100 километров от границы с Украиной, строить новую базу для реактивных "Шахедов" Это действительно правда,

– объяснил он.

Украина наблюдает, имеет спутниковые снимки того, как это происходит. У нашего государства есть чем отвечать. Чем ближе новая база россиян будет к украинским границам, тем больше вариантов, чем работать по вражескому объекту.

"Действительно такой процесс происходит, пытаются строить новые площадки для "Шахедов", но сейчас это не в Беларуси. В Беларуси могут быть какие-то башни управления, но никак не плацдармы управления для БПЛА",– подчеркнул советник министра обороны Украины.

Обратите внимание! Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазанов объяснил, что происходит на границе с Беларусью. По его словам, армия Беларуси не имеет боевого опыта, поэтому не представляет реальной угрозы для Украины. Артиллерийские позиции, которые белорусские военные обустраивают на границе с Украиной, можно быстро уничтожить беспилотниками.

Что известно об угрозе Беларуси?

Владимир Зеленский сообщил, что Беларусь готовит артиллерийские позиции возле украинской границы. Разведка имеет информацию, что в приграничных районах Беларуси строят дорожную инфраструктуру в направлении Украины. По словам президента, Россия может снова пытаться втянуть Беларусь в войну.

Также Александр Лукашенко подписал указ о мобилизации офицеров запаса в Беларуси. Однако это уже не в первый раз. С начала полномасштабной войны в стране уже был объявлен призыв офицеров запаса на службу. Также подобное было и до 2022 года, но не столь часто. Это плановые мероприятия.

Недавно самопровозглашенный белорусский лидер пригрозил Украине и другим соседям в случае агрессии против Беларуси. В частности, Лукашенко предупредил Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Украину, чтобы страны не совершали агрессию, потому что Беларусь будет защищаться всеми доступными средствами, а Россия присоединится к защите.