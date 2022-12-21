Беларусь ограничила въезд в районы, граничащие с Украиной

Беларусь ограничила въезд в пограничную полосу в трех районах Гомельской области вблизи границы с Украиной. Есть уже соответствующий документ.

Об этом пишут белорусские телеграм-каналы, информирует 24 канал. Кстати, США отслеживают размещение российских войск в Беларуси.

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В Беларуси перекрыли районы

Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области,

– говорится в документе совета министров Беларуси.

Отмечается, что ограничения не распространяются на физических лиц, въезжающих для служебных обязанностей, к месту жительства и родственникам.

К слову, эти районы были задействованы в наступлении российских войск в Киевскую и Черниговскую области 24 февраля.



Где расположены эти районы / Карта



Уже есть соответствующий документ / Скриншот

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