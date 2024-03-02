Риторика Кремля понятна, — Гуменюк сказала, есть ли угроза из Приднестровья
В последнее время активно обсуждают возможность открытия Россией второго фронта со стороны непризнанного Приднестровья. Кремль действительно имеет там военный контингент, но сейчас он не такой боеспособный, как хотелось бы стране-агрессору.
Об этом 24 Каналу сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она оценила риск для Украины со стороны Молдовы и рассказала о текущей ситуации на границе.
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Ситуация под контролем
Гуменюк заверила, что Украина четко знает и отслеживает общее состояние и количество военного контингента на территории непризнанного Приднестровья. С украинской стороны государственная граница и на проблемных направлениях и участках, и вдоль всей Молдовы укреплена и надежно охраняется.
Переходы, которые могли бы быть использованы, как ворота для диверсионно-разведывательных групп, перекрыты еще с начала полномасштабного вторжения,
– сказала пресс-секретарь ОК "Юг".
По ее словам, охрана и оборона на этом направлении организованы в соответствии с классической правильной взвешенной схемой.
Зачем Москва расшатывает ситуацию в Приднестровье
Москву коробит от того, что с каждым днем ее влияние на ситуацию в мире становится все слабее. Сейчас Кремль делает различные вбросы и изо всех сил пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове. В то же время Украина вместе с молдавскими партнерами продолжает идти цивилизованным путем в правильном направлении.
Относительно Приднестровья и его блокады – риторика Кремля достаточно понятна,
– отметила Гуменюк.
Украинская власть неоднократно подчеркивала, что россиянам для того, чтобы активизировать войска, которые находятся на Приднестровском отрезке, надо приложить много усилий. Ведь они привыкли к тому, что находятся фактически в заграничной командировке, получают дополнительное денежное обеспечение, имеют снисходительный климат.
"Тепличные" условия расслабили этот контингент,
– добавила пресс-секретарь ОК "Юг".
По ее словам, напевание Кремля о том, что там якобы сосредоточен "чрезвычайный" потенциал оружия, который не дает покоя всей Европе, в результате привел к тому, что отрабатывая следующие свои нарративы, россияне пытаются хоть как-то активизироваться и проводить учения.
"Потенциальная угроза" со стороны Приднестровья: что известно
- В так называемом Приднестровье днем 28 февраля на съезд собрались местные "депутаты" всех уровней. Они попросили Москву о помощи якобы из-за "экономической блокады" со стороны Молдовы.
- В Молдове отреагировали на провокационные заявления так называемой "власти" непризнанного Приднестровья. Там заверили, что сейчас нет опасности эскалации и дестабилизации ситуации в этом регионе Молдовы.
- В связи с этими событиями Владимир Зеленский встретился с президентом Молдовы. Лидеры обсудили события в Приднестровье и попытки России дестабилизировать положение там.