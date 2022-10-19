Резервы еще есть: военный эксперт из Литвы оценил вероятность нападения России на страны Балтии

В Минобороны Эстонии считают, что Россия может восстановить военный потенциал своей армии за 2 – 4 года. У Кремля, действительно, еще есть резервы, с которыми они могли бы пойти на страны Балтии.

Об этом 24 каналу сказал литовский военный эксперт Ауримас Навис. В то же время он заметил, что если Кремль решится на такое, это просто будет самоубийство.

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Есть ли у России соответствующие резервы

Навис отметил, что слова эстонского министра обороны являются стратегической депешей относительно того, что нужно больше думать о том, как защищать границы Балтийских стран.

Да, потенциал есть у России, еще остался. Я имею в виду Западный военный округ, там у режима Кремля еще есть резервы,

– отметил он.

По словам военного эксперта, россияне держат там солдат в соответствии со своей доктриной, чтобы сдержать НАТО, если оно нападет.

Это абсурд, потому что НАТО никогда не нападет. Но такая доктрина,

– сказал Навис.

Он выразил сомнение, что российские войска могут двинуться в страны Балтии. Ведь с их стороны это просто было бы самоубийством.

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Режим в Москве не удержался бы после ответа НАТО

Навис отметил, что Российская Федерация может решиться напасть на страны Балтии. Но в Кремле должны понимать, что тогда ожидает Россию и прежде всего режим в Москве.

То есть нападение на страну НАТО, неважно, провокация это или нападение ракетами или Сухопутными войсками – это означало бы, что НАТО дало бы такой ответ, что режим просто бы не удержался в Москве,

– сказал литовский военный эксперт.

По его мнению, в таком случае Североатлантический альянс должен был бы принять Калининградскую область. Это означало бы тотальный провал России.

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