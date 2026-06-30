Об этом 24 Каналу рассказал британский журналист, публицист и издатель Питер Дикинсон, отметив, что Россия не добилась успеха в Украине не потому, что она слаба, а потому, что Украина сильна.

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Россия не остановится в Украине

Дикинсон отметил, что если Россию не остановить в Украине, угроза для НАТО с ее стороны станет еще большей, чем сейчас.

Если Россия возьмет под контроль Украину, она получит и украинскую армию или, как минимум, значительную ее часть. Владимир Путин будет контролировать две крупнейшие армии, направленные против Европы. Также наивно полагать, что, достигнув выгодной позиции, он решит просто остановиться. Думаю, он пойдет дальше,

– предположил журналист.

В то же время война между Россией и странами НАТО по-прежнему маловероятна, потому что Россия быстро проиграет эту войну. Но, по его мнению, возможны провокации на границе, операции, подобные тем, что были на Донбассе в 2014 году или в Крыму.

"Единственное преимущество Путина перед Западом – это политическая воля. Он готов применить силу, тогда как Запад проявляет нерешительность, он скован чрезмерной осторожностью и страхом эскалации. Он не хочет воевать и относится к самообороне пока неохотно", – подчеркнул публицист.

Нападет ли Россия на страны НАТО: смотрите видео

НАТО, по сути, – это лишь договор и доверие к системе коллективной безопасности, закрепленной в статье 5. Поэтому те, кто отвергает возможность конфликта России с НАТО, не понимают сути. Как отметил журналист, часто говорят, что Россия даже не может победить Украину, так разве она представляет угрозу для Европы? Но это опасное мышление.

Во-первых, Украина намного сильнее любой другой армии Европы. А во-вторых, России не нужно побеждать НАТО, ей достаточно показать неспособность Альянса выполнять гарантии коллективной безопасности, и он распадется. Для этого Путину достаточно попытаться провести какие-то локальные операции, цель которых – показать, что обещания НАТО ничего не стоят. В этот момент он достигнет огромной внешнеполитической цели,

– сказал Питер Дикинсон.

Тогда, по словам публициста, Россия сможет заключать соглашения с различными государствами, прежде всего со странами Балтии, а затем с Польшей. Именно это было мечтой каждого российского лидера на протяжении десятилетий – отделить США от Европы. Пока этого не произошло, но это входит в планы Москвы. И это то, чего Дональд Трамп в определенной степени смог добиться для россиян.

Добавим, что польская разведка считает, что Россия может осуществить провокации против стран Балтии. В частности, Москва может задействовать "зеленых человечков" – российских военных без опознавательных знаков. Это может стать толчком для дальнейшей эскалации.