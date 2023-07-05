Вместо сирены звон в набат: какие сигналы могут раздаваться в случае радиационной опасности

ВСУ сообщили, что российские оккупанты поставили на энергоблоках ЗАЭС предметы, похожие на взрывчатку. Наши военные предупредили о провокации, в которой хотят обвинить Украину.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупреждают, что услышав сигналы воздушной тревоги, нужно немедленно включить радио, телевизор или интернет, чтобы узнать, что происходит. Кроме того, есть данные о том, кому быть готовы к эвакуации и что взять в тревожный чемодан, пишет 24 Канал.

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Какие звуки сигнализируют о радиации

В случае применения ядерного оружия, использования "грязной бомбы" или взрыва на АЭС главное правило остается неизменным: услышав сирену, направляйтесь в укрытие,

– заявили в SPRAVDI.

Там также объяснили, что после звука тревоги следует узнать, какая угроза и что делать. Данные об этом могу сообщить:

ГСЧС;

Генштаб;

полиция;

местные власти на страницах их официальных сайтов или соцсетей или в официальных каналах.

"Если интернет-связь будет нестабильной, можно использовать облегченные версии соцсетей – фейсбук лайт или мессенджер лайт", – заявили в Центре.

Там также предупредили, что с большой вероятностью в зоне поражения может не работать интернет и средства связи, не будет света.

Поэтому заранее позаботьтесь о наличии радиоприемника с питанием от батареек. Это может быть единственным средством связи в чрезвычайной ситуации,

– призывали людей.

Там также объяснили, как следует действовать:

если в вашей местности расположена АЭС и там произошла авария – оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него, если вы на улице. Лучше всего – в укрытие или подвал;

держитесь как можно дальше от стен и крыши, ведь радиоактивный материал оседает на внешней стороне здания;

наденьте респиратор или ватно-марлевую повязку. Если нет, прикройте нос и рот полотенцем, платком или шарфом;

закройте окна и двери, вентиляционные отверстия в помещении и не подходите к ним без необходимости; выключите кондиционер и обогреватели.

Кроме того, следует иметь запас воды и пищи, завернутой в пленку, на несколько дней. Людям посоветовали полезные приложения для информирования о чрезвычайных ситуациях:

Тревога от Минцифры;

єТревога, разработанная украинскими IT-волонтерами в Польше;

Киев Цифровой – актуально для жителей столицы.

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Какие сигналы тревоги могут звучать

Постановление Кабмина утверждает положение об организации оповещения, согласно которому органы местного самоуправления самостоятельно утверждают "порядок оповещения". То есть сами выбирают сигналы тревоги.

Центр противодействия дезинформации еще в 2022 году объяснял, что в случае объявления воздушной тревоги – будет долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд:

сигнал химической опасности – звук церковных колоколов;

сигнал радиационной опасности – это звон в набат;

сигнал эвакуации из города – гудок поезда.

После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию,

– заявили в ЦПИ.

Стоит отметить, что в то же время диктор будет говорить: "Внимание всем!" и уведомляет о порядке действий во время опасности.

Как могут раздаваться звуки радиационной опасности или эвакуации: смотрите видео