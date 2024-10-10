Запад стимулирует Россию, – Подоляк об угрозе Третьей мировой войны

Запад может предотвратить Третью мировую войну только одним способом – нанеся поражение агрессору. Пока западные партнеры остерегаются перейти мифические "красные линии", Украина продолжает показывать, что справедливый финал в этой войне, особенно после Курской операции, ударов по России, уничтожения ее арсеналов – очевидно, возможен.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, подчеркнув, что Украина очень скрупулезно определила, какие именно инструменты Запад должен взять со своих складов и в рамках союзной помощи предоставить ВСУ, чтобы ускорить справедливое завершение российско-украинской войны.

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Чем Запад стимулирует Россию продолжать войну

Запад до сих пор не предоставил разрешения Украине на применение дальнобойного оружия по территории России, боясь эскалации и ядерных угроз со стороны Путина. Тем самым Кремль только увеличивает свою агрессию против Украины.

"Что делает Запад, чтобы не было Третьей мировой войны? Говорю с сарказмом. Запад стимулирует Россию для того, чтобы она масштабировала войну. Делается это тем, что он не использует международное право для нанесения поражения агрессору; свой ресурс, а НАТО гораздо мощнее, чем считалось до начала полномасштабной войны. Все это стимулирует агрессора, он понимает, что может дожать Запад, применяя максимально геноцидный компонент, манифестно убивая гражданское население", – озвучил Подоляк.

Какие последствия должна почувствовать после войны страна-агрессор

Подоляк отметил, что Россия должна получить такое поражение, чтобы другие потенциальные агрессоры осознали несколько вещей:

акт агрессии будет наказан;

никто не позволит агрессору юридически не отвечать за преступление агрессии и военные преступления;

агрессор будет в полной мере выплачивать репарации за все, что он разрушил.

Финансово на десятилетия будут распланированы выплаты для страны-агрессора, чтобы она осознавала в первом, втором, третьем поколениях, что такое начинать агрессивную войну. Это остановит Третью мировую войну,

– уверен советник главы ОП.

Украина не просто теоретически, но и математически, по словам Подоляка, продолжает показывать, что нет никаких "красных линий", что надо противостоять врагу и ускорить его поражение.

Советник главы ОП подчеркнул, что уже все просчитано: как можно повлиять на Россию; как обеспечить ее поражение; что надо сделать, чтобы масштабировать войну на территории России; что может изменить социальные настроения в России; что может привести к обвалу политической вертикали, которую построил Путин; что может окончательно обнулить милитаристскую репутацию России.

Идеологически Украина все продемонстрировала, это и Курская операция, и удары украинским оружием по территории России, 3 года очень эффективной войны с точки зрения обороны против гораздо ресурсного противника,

– подытожил Подоляк.