Про це 24 Каналу розповів радник голови ОП Михайло Подоляк, наголосивши, що Україна дуже скрупульозно визначила, які саме інструменти Захід має взяти зі своїх складів і в межах союзної допомоги надати ЗСУ, аби прискорити справедливе завершення російсько-української війни.

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Чим Захід стимулює Росію продовжувати війну

Захід досі не надав дозволу Україні на застосування далекобійної зброї по території Росії, боячись ескалації та ядерних погроз з боку Путіна. Тим самим Кремль лише збільшує свою агресію проти України.

"Що робить Захід, аби не було третьої світової війни? Говорю з сарказмом. Захід стимулює Росію для того, щоб вона масштабувала війну. Робиться це тим, що він не використовує міжнародне право для завдання поразки агресору; свій ресурс, а НАТО набагато потужніший, ніж вважалось до початку повномасштабної війни. Все це стимулює агресора, він розуміє, що може дотиснути Захід, застосовуючи максимально геноцидний компонент, маніфестно вбиваючи цивільне населення", – озвучив Подоляк.

Які наслідки має відчути після війни країна-агресор

Подоляк наголосив, що Росія має отримати таку поразку, щоб інші потенційні агресори усвідомили декілька речей:

акт агресії буде покараний;

ніхто не дозволить агресору юридично не відповідати за злочин агресії та воєнні злочини;

агресор буде повною мірою виплачувати репарації за все, що він зруйнував.

Фінансово на десятиліття будуть розплановані виплати для країни-агресора, щоб вона усвідомлювала в одному, другому, третьому поколіннях, що таке починати агресивну війну. Оце зупинить Третю світову війну,

– впевнений радник голови ОП.

Україна не просто теоретично, а й математично, зі слів Подоляка, продовжує показувати, що немає ніяких "червоних ліній", що треба протистояти ворогу і пришвидшити його поразку.

Радник голови ОП підкреслив, що вже все прораховано: як можна вплинути на Росію; як забезпечити її поразку; що треба зробити, аби масштабувати війну на території Росії; що може змінити соціальні настрої в Росії; що може призвести до обвалу політичної вертикалі, яку побудував Путін; що може остаточно обнулити мілітарну репутацію Росії.

Ідеологічно Україна все продемонструвала, це й Курська операція, удари українською зброєю по території Росії, 3 роки дуже ефективної війни з погляду оборони проти набагато ресурсного противника,

– підсумував Подоляк.