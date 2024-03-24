Угроза в "Лондон Мол": из-за сообщения о бомбе эвакуировали ТРЦ в Петербурге
Посетителей ТРЦ "Лондон Мол" в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за сообщения о бомбе. На место уже прибыли саперы, спасатели, а также силовики.
После теракта в "Крокус Сити Холле" россияне, похоже, более тщательно и оперативно реагируют на подобные сообщения. Что происходит возле ТРЦ "Лондон Мол" – информирует 24 Канал.
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Минирование ТРЦ
Днем 22 марта российские силовики получили сообщение о бомбе в ТРЦ "Лондон Мол" в Санкт-Петербурге. Всех посетителей оперативно эвакуировали, а на место прибыли спасатели и правоохранители.
Эвакуация из ТРЦ "Лондон Мол": смотрите видео
Российские СМИ сообщают, что мужчину, который сообщил о взрывном устройстве, удалось задержать. Его вывели на парковку, где с ним общаются силовики. Очевидцы утверждают, что правоохранители поставили россиянина на колени. В то же время подозреваемый в минировании якобы не признается, где расположена бомба. На место дополнительно прибыли саперы.
Силовики спілкуються з підозрюваним: дивіться відео
В результате эвакуации из "Лондон Молла" возле торгового центра образовалась огромная пробка. По состоянию на 15:39 пожарные продолжают дежурить возле здания. При этом, по словам очевидцев, нигде не видно дыма и не чувствуется запаха гари. Часть "заинтересованных" россиян наблюдает за ситуацией.
Пробка из-за сообщения о минировании: смотрите видео
"Шутки" россиян
- В этот же день российские СМИ распространяли информацию, что у одной из пассажирок в аэропорту "Шереметьево" якобы была бомба в рюкзаке. Они рассказали, что когда та поднималась на борт самолета, она сказала бортпроводнику, что в ее поклаже взрывное устройство.
- Однако оказалось, что на самом деле заявление о бомбе было всего лишь шуткой со стюардессой. Пассажирка была недовольна тем, что бортпроводница долго с кем-то разговаривала через телефон – поэтому она в шутку сказала: "Хватит разговаривать, потому что бомбу у меня в рюкзаке пропустишь".
- Сразу после этих слов экипаж самолета вызвал полицию, которая, в конце концов, не нашла никакой бомбы в ручной клади. В результате неудачной шутки вылет рейса "Москва – Ереван" задержали более чем на полтора часа.