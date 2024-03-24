Угроза в "Лондон Мол": из-за сообщения о бомбе эвакуировали ТРЦ в Петербурге

Посетителей ТРЦ "Лондон Мол" в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за сообщения о бомбе. На место уже прибыли саперы, спасатели, а также силовики.

После теракта в "Крокус Сити Холле" россияне, похоже, более тщательно и оперативно реагируют на подобные сообщения. Что происходит возле ТРЦ "Лондон Мол" – информирует 24 Канал.

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Минирование ТРЦ

Днем 22 марта российские силовики получили сообщение о бомбе в ТРЦ "Лондон Мол" в Санкт-Петербурге. Всех посетителей оперативно эвакуировали, а на место прибыли спасатели и правоохранители.

Эвакуация из ТРЦ "Лондон Мол": смотрите видео

Российские СМИ сообщают, что мужчину, который сообщил о взрывном устройстве, удалось задержать. Его вывели на парковку, где с ним общаются силовики. Очевидцы утверждают, что правоохранители поставили россиянина на колени. В то же время подозреваемый в минировании якобы не признается, где расположена бомба. На место дополнительно прибыли саперы.

Силовики спілкуються з підозрюваним: дивіться відео

В результате эвакуации из "Лондон Молла" возле торгового центра образовалась огромная пробка. По состоянию на 15:39 пожарные продолжают дежурить возле здания. При этом, по словам очевидцев, нигде не видно дыма и не чувствуется запаха гари. Часть "заинтересованных" россиян наблюдает за ситуацией.

Пробка из-за сообщения о минировании: смотрите видео

"Шутки" россиян