Угроза высадки десанта и присутствие кораблей: россияне держат напряжение в Черном море

5 мая 2022 , 21:55
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Источник:

фейсбук ОК "Юг"

Российские оккупанты продолжают держать напряжение в северо-западной части Черного моря. Однако украинские Силы обороны эффективно противодействуют врагу.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

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Напряжение в Черном море сохраняется из-за присутствия российской корабельной группировки, угрозы высадки десанта, а также проведения разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударного типа.

Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу,
– отметили в ОК "Юг".

Обратите внимание! Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут являться соответствующим сопровождением этих мероприятий.

Чего не стоит делать гражданам

Учитывая такую ситуацию, в ОК "Юг" призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать некоторые правила:

  • не посещать пляжи и другие запрещенные территории;
  • не находиться в воде с использованием маломерных и других плавсредств;
  • не подвергнуть себя опасности;
  • не мешать действиям сил обороны.

"Благодарим сознательных граждан за бдительность. Ваше информирование соответствующих органов о подозрительной активности в прибрежной зоне помогает нам держать обстановку стабильной и контролируемой",  –  добавили в ОК "Юг".

Ситуация в Черном и Азовском морях: последние новости

  • Российские корабли в акватории Черного моря продолжают атаковать мирные украинские города ракетами. Также их присутствие мешает свободному судоходству.
  • По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, российские военные активно используют корабли в Черном и Азовском морях. Они наносят удары по территории Украины. Сейчас у врага есть там 3 таких корабля.
  • Украинские военные 1 мая совершили очередную атаку позиций российских оккупантов на острове Змеиный. В результате этого враг понес значительные потери как в личном составе, так и в технике. В частности, погибли 42 оккупанта.
  • Турция открыла большие залежи газа в Черном море. Уже в ближайшее время его планируют не только добыть, но активно использовать.

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Автор: Тетяна Кійовська