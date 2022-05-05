Угроза высадки десанта и присутствие кораблей: россияне держат напряжение в Черном море
Источник:фейсбук ОК "Юг"
Российские оккупанты продолжают держать напряжение в северо-западной части Черного моря. Однако украинские Силы обороны эффективно противодействуют врагу.
Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".
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Напряжение в Черном море сохраняется из-за присутствия российской корабельной группировки, угрозы высадки десанта, а также проведения разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударного типа.
Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу,
– отметили в ОК "Юг".
Чего не стоит делать гражданам
Учитывая такую ситуацию, в ОК "Юг" призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать некоторые правила:
- не посещать пляжи и другие запрещенные территории;
- не находиться в воде с использованием маломерных и других плавсредств;
- не подвергнуть себя опасности;
- не мешать действиям сил обороны.
"Благодарим сознательных граждан за бдительность. Ваше информирование соответствующих органов о подозрительной активности в прибрежной зоне помогает нам держать обстановку стабильной и контролируемой", – добавили в ОК "Юг".
Ситуация в Черном и Азовском морях: последние новости
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