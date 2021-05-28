Угрожает безопасности Украины, – Кулеба о сближении Беларуси с Россией

В украинском МИД объяснили, чем опасное сближение Беларуси с Россией. Оно создает угрозы национальной безопасности нашей страны.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он предупредил о рисках, которые должна учитывать Украина.

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Чиновник подчеркнул, что украинская власть учитывает все угрозы, когда принимает важные решения. Он также пояснил, для чего Кремль может использовать Беларусь.

По его словам, вместе с последующим сближением этих стран симметрично растут угрозы. Говорится об использовании Беларуси для наращивания агрессии против Украины.

Почему МИД не отзывает посла из Беларуси

! Российский лидер Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси встретятся 28 мая, уже третий раз с начала 2021 года.

Кроме этого, Кулеба заявил, что отозвать посла Украины из Беларуси – не проблема. Это серьезный дипломатический жест. Впрочем, Украина это пока делать не будет.

Посол Игорь Кизима останется в Беларуси. Ведь там он занимается не политическим диалогом, а гуманитарными вопросами. В частности – проблемой трансплантологии.

Ведь, как заметил министр, на операциях в Беларуси сейчас находится 26 украинцев. Примерно 160 граждан в очереди, это значит, что они должны ехать в ближайшее время.

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