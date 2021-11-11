Угрожал армией: белорусский пропагандист истерически обвинил Польшу в миграционном кризисе
Источник:Анатолий Штирлиц
Из-за действий Александра Лукашенко на белорусско-польской границе происходит миграционный кризис. Каждый день силовики диктатора свозят туда все больше беженцев с Ближнего Востока.
На фоне этого Польша стянула на линию разграничения войска и пригрозила полностью закрыть путь в страну. Это решение вызвало истерику у пропагандистов Лукашенко.
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Один из них, Григорий Азарёнок, издал поток маразматических высказываний, обвинив польское государство в создании миграционного кризиса, а также "приплел" туда США.
Однако на этом он не остановился и начал угрожать Польше выдуманной боевой мощью белорусской армии, которая якобы "может разгромить весь Балто-Черноморский Союз".
Феерический спич Азарёнка. Интересно когда же ему усатый диктатор "героя" присвоит,
– прокомментировал маразм пропагандиста Анатолий Штирлиц.
Ситуация на белорусско-польской границе: коротко
- Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда заметили большое количество беженцев с Ближнего Востока. Они пытаются попасть в Европу.
- Матеуш Моравецкий заявил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границе для дестабилизации ситуации в Евросоюзе.
- Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. Режим Лукашенко 11 ноября выдал своим пограничникам снайперские винтовки и гранатометы.