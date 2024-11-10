Железная дорога пригодилась: Свитан оценил угрозы для Запорожского направления
Наступательные действия россиян продолжаются. Запорожское направление также оказалось под угрозой активных боевых действий.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что россияне накопили силы на стыке Запорожской и Донецкой областей. Они пытаются двигаться в сторону Днепровщины.
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Скопление оккупационных сил
Роман Свитан подчеркнул, что после запуска железной дороги из Ростова-на-Дону в сторону Мелитополя россиянам удалось накопить силы вблизи Гуляйполя, в частности во временно оккупированном городе Пологи, что в Запорожской области.
Ситуация возле Гуляйполя: карта
"До Пологов доходит железная дорога. Именно поэтому оккупанты имеют возможность перебрасывать туда значительное количество войск на разные направления", – сказал военный эксперт.
Он отметил, что там серьезное скопление оккупационных сил, которые могут получить определенные тактические успехи на Запорожском направлении.
Противник в районе Роботино, к сожалению, также имеет достаточно сил, однако, по словам Романа Свитана, основной их задачей является оборона ЗАЭС.
Запорожский фронт находится в динамике. Возможно, активность там не такая как на Востоке, но тоже опасно,
– отметил он.