НАТО согласовало варианты ответа на вражеские действия России, – Столтенберг
Источник:NATO news
В последнее время количество кибератак и искусственно созданных миграционных кризисов, направленных со стороны России или ее сателлитов проитв членов НАТО, значительно возросло. НАТО подготовило ответ для отражения подобных гибридных атак в будущем.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что у Альянса есть готовый план по отражению российских угроз.
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НАТО готово отражать угрозы со стороны России
Генеральный секретарь Альянса озвучил на сегодняшней пресс-конференции планы по отражению растущих угроз на восточной границе НАТО. Он коснулся как вооруженной обороны стран НАТО, так и гибридного давления России.
Сегодня (13 июня) министры согласовали ряд вариантов реагирования, которые члены Альянса могут принимать индивидуально или коллективно. Это включает усиленный обмен развединформацией, усиленную защиту критической инфраструктуры, и дальнейшее уменьшение пространства для российских спецслужбистов,
– отметил генсек НАТО.
Столтенберг подчеркнул, что Альянс будет защищаться от любых враждебных действий.
Россия давит на НАТО
- Власти России в одностороннем порядке приняли решение об изменениях границ с Литвой и Финляндией. Эти изменения страна-агрессор хочет внедрить в Балтийском море.
- Министерство обороны России объявило о намерении определить часть вод на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области, как свои внутренние морские воды.
- Ситуация на польско-белорусской границе обостряется. Ежедневно фиксируется около 300 нелегальных попыток пересечь границу между Польшей и Беларусью.
- Недавно даже умер польский пограничник, которого 28 мая ранил мигрант, пытавшийся незаконно пересечь границу. В тот день группа нелегалов пыталась прорваться из Беларуси в Польшу.
- Также на территории Польши действуют различные российские агентурные и диверсионные сети. Агентство внутренней безопасности Польши недавно задержало трех человек: двух граждан Беларуси и одного гражданина Польши.
- Россия также развернула ядерное оружие на территории Беларуси. Вероятно, Путин таким образом хочет напугать Североатлантический альянс и остановить помощь для Украины.