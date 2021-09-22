Угрозы жизни нет, – Врач о состоянии водителя Шефира

Александр Иванько, раненый водитель Сергея Шефира, находится в стабильном состоянии. Угроз для его жизни нет.

Что известно о состоянии пострадавшего водителя

Иванько находится в отделении интенсивной терапии. Об этом заявил главный врач "Феофании" Игорь Семенов.

К теме Это вызов нам всем и мы его принимаем, – Ермак о покушении на Шефира

Пациента Александра Иванько доставили скорой помощью. Я могу сказать только одно – медицинскую помощь ему оказали в полном объеме, состояние его стабильное, угрозы для жизни нет,

– рассказал врач.

По его словам, в отношении Иванько не принимали реанимационные меры. Операция прошла стандартно, без осложнений.

Кстати, все ранения пострадавший получил в ногу. Во время операции он был в сознании.

Обстрел автомобиля помощника Зеленского: детали

Утром 22 сентября автомобиль Сергея Шефира попал под обстрел под Киевом.

В машину попало 12 пуль. Сам политик не пострадал, а вот водителю не так повезло – его отвезли в больницу.

В полиции рассматривают 2 версии случившегося: покушение с целью давления на власть и дестабилизация политической ситуации.

Полицейские также проверяют вероятную причастность спецслужб иностранных государств к покушению на первого помощника президента. Кстати, в Кремле поспешили заверить, что не причастны к этому.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак говорил, что водитель Шефира – "не просто водитель, а надежный и сильный человек". Сам политик знает Иванько уже много лет. Он подчеркнул, что "всем сердцем надеется", что пострадавший выздоровеет.