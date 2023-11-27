"Заблудившийся турист": на Закарпатье нашли мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу
Источник:ГНСУ
В Закарпатской области пограничники узнали от румынских коллег, что на горе Поп Иван Мармаросский находится человек, которому необходима помощь. Был немедленно организован поиск, проведение которого было сложным из-за большого количество снега.
40-летнего жителя Днепра, который почти двое суток бродил по заснеженному высокогорью, нашли пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда. Они вместе со спасателями смогли отыскать беглеца в 3 километрах от украинско-румынской границы. Он был без должного снаряжения, в джинсах и кроссовках.
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Незаконное пересечение границы украинцем
Сначала гражданин не был доволен появлением украинских правоохранителей, ведь рассчитывал на спасение от румынских, а потому и объяснять цель своего пребывания в горах отказывался.
– говорится в сообщении.
Как отмечает Госпогранслужба, мужчина позвонил по телефону только румынским пограничникам из-за надежд, что будут искать его именно их спасатели. Таким образом, украинец хотел попасть в Румынию.
Впоследствии мужчина все же сам признался в попытке незаконного пересечения границы. После 2 суток путешествий, заблудшего "туриста" доставили в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное.
В то же время, пограничники пытаются установить круг лиц, которые могут быть причастны к попытке незаконного путешествия украинца в Румынию.
Кратко о незаконном пересечении границы
- По данным СМИ, с начала полномасштабного вторжения почти 20 тысяч мужчин незаконно уехали из Украины. ГНСУ рассказали, что наиболее популярными способами побега являются обход КПП, использование поддельных документов или подкуп пограничников.
- 20 ноября СБУ сообщила о преступной группировке, которая зарабатывала на перевозке мужчин призывного возраста за границу. Злоумышленники проводили беглецов от мобилизации в обход КПП местными лесными тропинками.