Будет резкое похолодание: в Киеве коммунальщики будут работать в особом режиме

Погода в Украине может ухудшиться. Поэтому в Киеве принимают все необходимые меры, чтобы избежать неудобств из-за этого.

В Киеве 5 января провели Совет обороны, где был принят ряд важных решений для комфорта жителей. В частности, там поручили управляющим компаниям предотвратить замерзание систем отопления в случае чрезвычайной ситуации.

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Особый режим работы для коммунальщиков

️Синоптики прогнозируют в Киеве резкое похолодание. Поэтому жилищно – эксплуатационные предприятия, управляющие компании всех форм собственности, ОСМД и ЖСК должны подготовиться на случай чрезвычайной ситуации, вызванной вражескими обстрелами.

Для этого оперативный персонал сможет передвигаться по городу в комендантский час при наличии паспорта и служебного удостоверения,

– говорится в сообщении.

Организации, занимающиеся обслуживанием жилых комплексов, должны безотлагательно провести внеочередную проверку чердаков и технических этажей домов, где расположены отопительные сети.

Совет обороны также постановил срочно восстановить нарушенную теплоизоляцию, закрыть окна в местах общего пользования и технических помещениях, устранить сквозняки.

️Кроме этого, 5 – 6 января на дорогах столицы и области ожидается гололедица. Из-за этого возможны осложнения на дорогах.

Погода в Украине 6 января