Будет резкое похолодание: в Киеве коммунальщики будут работать в особом режиме
Источник:КГГА
Погода в Украине может ухудшиться. Поэтому в Киеве принимают все необходимые меры, чтобы избежать неудобств из-за этого.
В Киеве 5 января провели Совет обороны, где был принят ряд важных решений для комфорта жителей. В частности, там поручили управляющим компаниям предотвратить замерзание систем отопления в случае чрезвычайной ситуации.
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Особый режим работы для коммунальщиков
️Синоптики прогнозируют в Киеве резкое похолодание. Поэтому жилищно – эксплуатационные предприятия, управляющие компании всех форм собственности, ОСМД и ЖСК должны подготовиться на случай чрезвычайной ситуации, вызванной вражескими обстрелами.
Для этого оперативный персонал сможет передвигаться по городу в комендантский час при наличии паспорта и служебного удостоверения,
– говорится в сообщении.
Организации, занимающиеся обслуживанием жилых комплексов, должны безотлагательно провести внеочередную проверку чердаков и технических этажей домов, где расположены отопительные сети.
Совет обороны также постановил срочно восстановить нарушенную теплоизоляцию, закрыть окна в местах общего пользования и технических помещениях, устранить сквозняки.
️Кроме этого, 5 – 6 января на дорогах столицы и области ожидается гололедица. Из-за этого возможны осложнения на дорогах.
Погода в Украине 6 января
- В субботу, 6 января, на Украине ожидается облачность. Кроме того, синоптики также прогнозируют осадки по всей территории государства.
- Синоптики прогнозируют, что в северной части Украины пройдет снег, в Закарпатье и Прикарпатье – дождь. В то же время ночью в восточных областях ожидается небольшой снег, а на остальной территории осадков не будет. В северных регионах на дорогах местами возможна гололедица, а на Волыни и Ровенщине местами гололедица.
- Температура ночью будет колебаться от -7 до -2 градусов мороза, в Черниговской и Сумской областях -13 до -8 градусов, в Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму от 0 до +5 градусов тепла.