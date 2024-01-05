У Києві 5 січня провели Раду оборони, де ухвалили низку важливих рішень для комфорту мешканців. Зокрема, там доручили управляючим компаніям запобігти замерзанню систем опалення в разі надзвичайної ситуації.
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Особливий режим роботи для комунальників
️Синоптики прогнозують у Києві різке похолодання. Через це житлово – експлуатаційні підприємства, управляючі компанії всіх форм власності, ОСББ та ЖБК мають підготуватися на випадок надзвичайної ситуації, спричиненої ворожими обстрілами.
Для цього оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення,
– мовиться в повідомленні.
Організації, які займаються обслуговуванням житлових комплексів, мають невідкладно провести позачергову перевірку горищ і технічних поверхів будинків, де розташовані мережі опалення.
Рада оборони також постановила терміново відновити порушену теплоізоляцію, закрити вікна в місцях загального користування та технічних приміщеннях, усунути протяги.
️Крім цього, 5 – 6 січня на дорогах столиці та області очікується ожеледиця. Через це можливі ускладнення на дорогах.
Погода в Україні 6 січня
- У суботу, 6 січня, в Україні очікується хмарність. Крім цього, синоптики також прогнозують опади по всій території держави.
- Синоптики прогнозують, що у північній частині України пройде сніг, на Закарпатті та Прикарпатті – дощ. Водночас вночі у східних областях очікують невеликий сніг, а на решті території опадів не буде. У північних регіонах на дорогах подекуди можлива ожеледиця, а на Волині та Рівненщині місцями ожеледь.
- Температура вночі коливатиметься від -7 до -2 градусів морозу, в Чернігівській та Сумській областях від -13 до -8 градусів, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму від 0 до +5 градусів тепла.