Почему ухудшился воздух в Киеве и насколько критические показатели: все, что известно по состоянию на сейчас

В Киеве значительно ухудшилось состояние воздуха, граждан призвали воздержаться от проветривания помещений и ограничить длительное пребывание на улице.

Что известно о причинах загрязнения, последствия и рекомендации по состоянию на сейчас, рассказывает 24 Канал.

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Киев возглавил рейтинг самых грязных городов мира

По данным IQair, Киев переместился на первую строчку рейтинга IQair самых грязных городов мира. Сейчас показатель загрязнения – 176. По состоянию на 7 утра, столица находилась на 2-м месте.

Заметьте. Концентрация загрязняющих частиц в столице, по данным сервиса, в 18,3 раза превышает установленную ВОЗ норму.

По состоянию на 11:00 Киев снова опустился на 2-ю строчку рейтинга. Хуже воздуха имеет только город Каир в Египте, где "фиолетовый" уровень загрязнения воздуха.



Скриншот IQAir

На карте приложения "Киев цифровой" также фиксируют, что состояние воздуха вредное практически во всех районах города. Киевлянам даже начали поступать сообщения с предупреждением и рекомендациями.



Состояние воздуха вредное во всех районах столицы / Скриншот

Важно! Жителей Киева призвали не выходить лишний раз на улицу, отказаться от физической активности на открытом воздухе, а также пить больше воды, ведь она насыщает кислородом и способствует очищению от вредных веществ.

Ухудшился ли радиационный фон

По данным Укргидрометцентра, накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы способствует слабый северный, северо-восточный ветер. Однако, радиационный фон – в норме.

Почему ухудшился воздух в Киеве

Власти Киева сообщили, что ухудшение качества воздуха может быть связано с пожарами в области, в частности в Вышгородском районе.

В то же время Столичный лесной офис отметил, что на Киевщине ликвидированы все пожары на подконтрольных им территориях, поэтому это не может быть причиной смога. Однако не исключено возгорание на участках других лесопользователей вблизи столицы. Специалисты также предположили, что ситуация должна улучшиться за несколько часов.

Минприроды сообщило, что качество воздуха ухудшилось, потому что есть горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.

По данным ГСЧС, задымление возникло из-за изменения направления ветра и незначительных очагов пожаров в экосистемах. В частности, на торфяниках и открытых территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Важно! На территории Украины спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар в экосистемах общей площадью около 2 200 га.

Что говорят экологи

Одна из причин загрязнения воздуха в Киеве – летнее состояние погоды. При отсутствии ветра и солнечной погоды загрязнители накапливаются над городом, прокомментировал 24 Каналу эколог Александр Соколенко еще 15 сентября, когда состояние воздуха ухудшилось впервые.

Также, по словам эколога, причиной могут быть лесные пожары и поджоги полей, – все эти локальные пожары зафиксированы к востоку от Киева. Через юго-восточный ветер задымление и попадает в столицу и сильнее ощущается на левобережье, а также в Броварах и Борисполе.

На север Киевщины также заходит задымление с Сумщины и Черниговщины – там горят леса, в частности из-за боевых действий, добавил Соколенко.

Важно! Эколог не считает уровень задымленности, наблюдавшийся в Киеве 15 – 16 августа, критическим.

Александр Соколенко сравнивает нынешнее задымление с последствиями пожара в Чернобыле в 2020 и 2022 годах – тогда была "просто ужасная ситуация". Сейчас такого нет, уверяет эксперт.

Как это может повлиять на самочувствие

Если вдыхать смог, может возникнуть першение (першение в горле), кашель, затрудненное дыхание, головокружение и головная боль, тошнота и рвота, объяснили в Центре общественного здоровья.

В то же время врач, пульмонолог, аллерголог, кандидат медицинских наук Майя Руселевич в комментарии 24 Каналу объяснили опасности загрязненного воздуха для здоровья людей несколько подробнее. Она отметила, что в состав дыма от сжигания сухой растительности и ее остатков входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Более того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины – одни из самых токсичных для человека веществ.

Вредные частицы из загрязненного воздуха могут проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток. Они могут вызвать воспалительный процесс в дыхательных путях, провоцировать ухудшение функции легких, усиливать симптомы астмы, хронического бронхита. Также повышаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний,

– отметила Майя Руселевич.

Как защититься

Врач советует носить маски – те, которые фильтруют частицы N95, F2 F2 – они способны уменьшать количество мелких частиц, которые могут попадать в дыхательные пути.

В помещениях закрывать окна, двери. Во время сильного задымления – особенно, чтобы избежать попадания загрязненного воздуха внутрь.

А также использовать воздушные фильтры, очистители воздуха в помещениях. Это поможет уменьшить концентрацию загрязняющих частиц в воздухе. И пить много воды.