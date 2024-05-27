Главную санкцию до сих пор не ввели: как нанести России наибольший экономический ущерб

Запад ввел много ограничений, которые оказались действительно эффективными против режима Владимира Путина. Но главной санкции до сих пор нет.

Об этом 24 Каналу рассказал крупнейший иностранный инвестор России до 2005 года Уильям Браудер, отметив, что Запад ввел ряд санкций, которые оказались особенно болезненными для Путина.

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Прежде всего это было "замораживание" резервов российского центробанка. Сюда же относится и "замораживание" активов олигархов страны-агрессора. Не стоит забывать и о запрете работы российских банков и других компаний на международных рынках. Также важным был выход многих международных компаний с российского рынка. Все это нанесло трудности России.

Нужно ввести еще одну санкцию

Как отметил Браудер, все еще есть одна важная санкция, которую следовало бы ввести против России. Но, к сожалению, пока Запад не решается на этот шаг. Это – эмбарго на российскую нефть.

То, что Россия продолжает продавать нефть на международные рынки, позволяет ей зарабатывать сотни миллиардов каждый год. Пока они зарабатывают эти деньги – до тех пор могут позволить себе войну. Мы должны найти способ избавить Россию от этих доходов. Запад обеспокоен ростом цен на нефть. Также Западу и в дальнейшем придется финансировать поддержку Украины. Это – патовая ситуация. Поэтому думаю, что мы должны затянуть пояса, попробовать добывать нефть в других странах и наложить эмбарго на российскую нефть,

– подчеркнул Браудер.

Кроме того, стоило бы принять еще одно решение. Украина таки должна получить "замороженные" российские активы. Эта сумма составляет около 300 миллиардов долларов. Средства можно было бы использовать на дальнейшую поддержку нашего государства.

Санкции против России: кратко