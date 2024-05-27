Про це 24 Каналу розповів найбільший іноземний інвестор Росії до 2005 року Вільям Браудер, зауваживши, що Захід ввів низку санкцій, які виявилися особливо болючими для Путіна.

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Насамперед це було "замороження" резервів російського центробанку. Сюди ж належить і "замороження" активів олігархів країни-агресорки. Не варто забувати і про заборону роботи російських банків та інших компаній на міжнародних ринках. Також важливим був вихід багатьох міжнародних компаній з російського ринку. Все це завдало труднощів Росії.

Потрібно ввести ще одну санкцію

Як наголосив Браудер, все ще є одна важлива санкція, яку варто було б ввести проти Росії. Але, на жаль, поки Захід не наважується на цей крок. Це – ембарго на російську нафту.

Те, що Росія продовжує продавати нафту на міжнародні ринки, дозволяє їй заробляти сотні мільярдів щороку. Поки вони заробляють ці гроші – доти можуть дозволити собі війну. Ми повинні знайти спосіб позбавити Росію від цих доходів. Захід стурбований зростанням цін на нафту. Також Заходу і надалі доведеться фінансувати підтримку України. Це – патова ситуація. Тому думаю, що ми маємо затягнути паски, спробувати видобувати нафту в інших країнах та накласти ембарго на російську нафту,

– підкреслив Браудер.

Крім того, варто було б ухвалити ще одне рішення. Україна таки має отримати "заморожені" російські активи. Ця сума становить близько 300 мільярдів доларів. Кошти можна було б використати на подальшу підтримку нашої держави.

Санкції проти Росії: коротко