Високопосадовець ЄС на умовах анонімності розповів 24 Каналу, що 14-й список санкцій ЄС буде містити понад 100 списків фізичних та юридичних осіб.

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Що відомо про 14-й санкційний список ЄС

Джерело повідомило, що в основному у список увійдуть пов'язані з військовим обладнанням та тими, хто сприяв депортації українців.

Тим часом російські ЗМІ пишуть, що будуть запроваджені санкції й проти російської співачки Поліни Гагаріної та близького до диктатора Володимира Путіна олігарха Романа Троценка.

Річ у тім, що Гагаріна брала участь у прокремлівських заходах. Зокрема вона співала на концертах, присвячених річниці окупації Криму.

Натомість Роман Троценко займається видобутком вугілля, московською нерухомістю та регіональними аеропортами. За версією Єврокомісії, компанії мільярдера є важливим джерелом надходжень до російського бюджету, тож він матеріально підтримує російський уряд.

Варто зауважити, що Троценко входить до числа найбагатших росіян і має статки у 2,8 мільярда доларів. Крім цього, він був радником давнього соратника Путіна, глави "Роснєфті" Ігоря Сєчіна та неодноразово брав участь у зустрічах Путіна з великим бізнесом.

Також ЄС хоче ввести санкції проти Теймураза Боллоєва, якому після націоналізації активів "Карлсберга" перейшла пивоварна компанія "Балтика". Він може стати першим російським підприємцем, який потрапить під санкції за захоплення активів європейських компаній.

Джерело 24 Каналу додало, що новий пакет передбачатиме боротьбу з обходом вже чинних обмежень, санкції проти тіньового флоту та сектору зрідженого природного газу.

Високопосадовець ЄС поділився, що робота над санкціями ще триває і буде завершена у найближчі тижні.

Інститут розвитку інтернету Росії теж може потрапити під санкції

Російські ЗМІ повідомляють, що з-поміж усього Євросоюз хоче запровадити санкції і проти російського Інституту розвитку інтернету. Оскільки він фінансує виробництво пропагандистських телесеріалів, відеоігор і фільмів, які підтримують агресивну війну Росії.