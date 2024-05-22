Высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности рассказал 24 Каналу, что 14-й список санкций ЕС будет содержать более 100 списков физических и юридических лиц.

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Что известно о 14-м санкционном списке ЕС

Источник сообщил, что в основном в список войдут связанные с военным оборудованием и теми, кто способствовал депортации украинцев.

Между тем российские СМИ пишут, что будут введены санкции и против российской певицы Полины Гагариной и близкого к диктатору Владимиру Путину олигарха Романа Троценко.

Дело в том, что Гагарина участвовала в прокремлевских мероприятиях. В частности она пела на концертах, посвященных годовщине оккупации Крыма.

Зато Роман Троценко занимается добычей угля, московской недвижимостью и региональными аэропортами. По версии Еврокомиссии, компании миллиардера являются важным источником поступлений в российский бюджет, поэтому он материально поддерживает российское правительство.

Стоит заметить, что Троценко входит в число самых богатых россиян и имеет состояние в 2,8 миллиарда долларов. Кроме этого, он был советником давнего соратника Путина, главы "Роснефти" Игоря Сечина и неоднократно участвовал во встречах Путина с крупным бизнесом.

Также ЕС хочет ввести санкции против Теймураза Боллоева, которому после национализации активов "Карлсберга" перешла пивоваренная компания "Балтика". Он может стать первым российским предпринимателем, который попадет под санкции за захват активов европейских компаний.

Источник 24 Канала добавил, что новый пакет будет предусматривать борьбу с обходом уже действующих ограничений, санкции против теневого флота и сектора сжиженного природного газа.

Чиновник ЕС поделился, что работа над санкциями еще продолжается и будет завершена в ближайшие недели.

Институт развития интернета России тоже может попасть под санкции

Российские СМИ сообщают, что среди всего Евросоюз хочет ввести санкции и против российского Института развития интернета. Поскольку он финансирует производство пропагандистских телесериалов, видеоигр и фильмов, которые поддерживают агрессивную войну России.