Уйти без приказа не решатся, – военный эксперт объяснил, почему россияне держатся за Херсон

Вооруженные Силы Украины постепенно наступают в Херсонской области, уничтожая оккупантов, их логистику и склады. Часть захватчиков скрылась, однако большинство до сих пор находится на оккупированной территории, готовясь к обороне. Эксперты говорят, что россияне просто не могут оттуда уйти без приказа от своей власти.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он подчеркнул, что, исходя из реалий ситуации в Херсонской области, заметно, что количество российских войск там не уменьшается, туда бросают всех, кого могут.

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По его словам, там оккупанты ведутся на эти меркантильные "заманухи" – российским военным предлагают контракты.

"Но все эти военные на чужой территории чувствуют себя деморализованными, но они профинансированы российским руководством. Поэтому расслабляться не надо, потому что это наемники, которые будут воевать за деньги до последнего", – сказал Свитан.

Выйти из правобережья Херсонской области российские войска вряд ли отважатся без получения приказа. А такого приказа российское политическое руководство не даст, напрямую управляющее процессом ведения войны,

– заявил военный эксперт.

По его мнению, правобережная группировка, а это 20 тысяч заложников своего политического руководства – это смертники. "Они оттуда могут уйти только в пакетах и больше никак", – добавил Свитан.

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