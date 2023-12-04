Что означает указ Путина об увеличении штата армии России: анализ ISW
Источник:ISW
Указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении штата армии означает, что формально Кремль признает нынешнюю конечную численность российских войск, а не пытается увеличить свои вооруженные силы.
Об этом идет речь в актуальном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
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Что известно
Российский диктатор Путин 1 декабря подписал указ об увеличении официальной численности российских вооруженных сил с 2,039 до 2,209 миллиона человек, а общей численности боевого состава – с 1,15 до 1,32 миллиона человек.
В сентябре 2022 года российское правительство объявило, что в вооруженные силы мобилизуют 300 тысяч человек в соответствии с указом Путина о частичной мобилизации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 29 ноября заявил, что российские войска потеряли более 300 тысяч человек в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Вербовка добровольцев, частичная мобилизация, а также российские потери в Украине, вероятно, объясняют чистый прирост военнослужащих на 170 тысяч человек в период с 25 августа 2022 года по 1 декабря 2023 года, – отмечают аналитики.
Таким образом, указ Путина от 1 декабря 2023 года вероятнее всего устанавливает 2,209 миллиона человек как новый официальный штат, а не означает значительное увеличение общей численности российской армии.
Потери русской армии
- По данным британской разведки, под Авдеевкой Россия понесла самые большие потери за весь 2023 год. Оккупанты в дальнейшем продолжают гибнуть возле этого населенного пункта.
- К слову, в Белом доме уже отреагировали на решение российского диктатора увеличить численность армии. Там считают, что Путин "буквально разбрасывается человеческим мясом" и это лишь подтверждает трудности, с которыми сталкиваются россияне в Украине.