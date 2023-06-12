Завершающая эпопея для ЧВК Пригожина: оперативная сводка от Романа Свитана

Сергей Шойгу подписал указ, согласно которому все добровольческие формирования должны подписать контракт с минобороны. На это Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" не будет заключать "никакие контракты с Шойгу".

Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Конфликт Шойгу – Пригожин

По мнению военного эксперта, это, наверное, завершающий этап разгрома, который армия нанесла разным ЧВК. И речь не только о Пригожине. Ведь есть очень много частных военных компаний вне армейского формирования. У них одна дорога – их уничтожат разными путями.

Армейская структура с жесткой вертикалью подчинения – она не позволит никаких свобод ни в середине, ни рядом. Именно поэтому это завершающая эпопея для ПВК Пригожина,

– отметил Роман Свитан.

Он добавил, что, по крайней мере, на евроазиатском континенте. Однако где-то там в Африке он еще останется в качестве организованной преступной группировки на службе у местных "царьков".

Черноморский флот

В процессе уничтожения Черноморского флота России участвуют как Вооруженные Силы Украины, так и люди, которые могут себе позволить как-то снабжать ВСУ некоторыми впечатляющими элементами.

"Топили, топим и будем топить русские корабли, пока не затопим все. Пока все эти "сосуды" Черноморского флота не придут на встречу с флагманом. Он их уже давным-давно заждался", – подчеркнул Свитан.

Он добавил, что "Москва" лежит на дне и ждет их. А если еще подойдет авиация, то это все будет быстрее.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Боевые действия на Херсонском направлении

По словам Романа Свитана, через пару дней вода сойдет. Однако сохнуть будет несколько недель. Приблизительно еще потребуется времени до начала июля, чтобы могла пройти тяжелая техника.

Военный эксперт отметил, что нам однозначно следует раскрывать Херсонское направление. Именно это была одна из причин подрыва Каховской ГЭС россиянами – чтобы там не началось наше движение.

Они отменили это (наше наступление – 24 Канал) где-то на месяц, однако, как только позволит почву и можно будет форсировать Днепр, нужно это обязательно делать и двигаться в сторону Армянска,

– рассказал Роман Свитан.

"Мы растянем фронт, снизим плотность войск на Запорожском направлении, дадим возможность нашим войскам в районе Орехова также начать двигаться на Токмак и Мелитополь. Это лучший вариант для расширения географии фронта", – добавил военный эксперт.

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