Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Конфлікт Шойгу – Пригожин

На думку військового експерта, це, напевно, завершальний етап розгрому, який армія завдала різним ПВК. Й мова не тільки про Пригожина. Адже є дуже багато приватних військових компаній поза армійським формуванням. У них одна дорога – їх знищать різними шляхами.

Армійська структура із жорсткою вертикаллю підкорення – вона не дозволить ніяких вільностей ні в середині, ні поруч. Саме тому це завершувальна епопея для ПВК Пригожина,

– зазначив Роман Світан.

Він додав, що принаймні на євроазійському континенті. Проте десь там в Африці він ще залишиться в якості організованого злочинного угрупування на службі у місцевих "царків".

Чорноморський флот

У процесі знищення Чорноморського флоту Росії беруть участь, як Збройні Сили України, так і люди, які можуть собі дозволити якось забезпечувати ЗСУ деякими вражальними елементами.

"Топили, топимо й будемо топити російські кораблі, поки не затопимо всі. Поки всі ці "посудини" Чорноморського флоту не прийдуть на зустріч із флагманом. Він їх вже давним-давно зачекався", – наголосив Світан

Він додав, що "Москва" лежить на дні та чекає їх. А коли ще й підійде авіація, то це все буде жвавіше та швидше.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Бойові дії на Херсонському напрямку

За словами Романа Світана, за пару днів вода зійде. Проте сохнути буде декілька тижнів. Приблизно ще треба буде часу до початку липня, аби могла пройти важка техніка.

Військовий експерт зазначив, що нам однозначно варто розкривати Херсонський напрямок. Саме це була одна з причин підриву Каховської ГЕС росіянами, – щоб там не почався наш рух.

Вони відмінусували це (наш наступ – 24 Канал) десь на місяць, проте, як тільки дозволить ґрунт й можна буде форсувати Дніпро, – треба це обов'язково робити й рухатися у бік Армянську,

– розповів Роман Світан.

"Ми розтягнемо фронт, зменшимо щільність військ на Запорізькому напрямку, дамо можливість нашим військам в районі Оріхова також почати рухатися на Токмак та Мелітополь. Це найкращий варіант для розширення географії фронту", – додав військовий експерт.

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