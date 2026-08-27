Такое мнение высказал 24 Каналу историк, политик и дипломат Роман Безсмертный, отметив, что речь идет о стратегии российского диктатора в отношении российского бизнеса.

Секретный указ Путина

Историк пояснил, что суть этого указа заключается в том, что если бизнес не в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность объектов, но они имеют стратегическое значение в вопросах инфраструктуры (это касается логистических складов, энергетических комплексов и так далее), то государство может взять их под свое управление.

Это указ, который говорит о том, что Путин собрался просто конфисковать бизнес в интересах государства. И на самом деле, почему о нем узнали очень быстро? Потому что это свидетельствует о том, что ситуация настолько тяжела в финансовом плане, что московский диктатор решил поиздеваться над бизнесом. Безопасность он гарантировать не может, а вот взять под управление, очистить счета для войны – это он может сделать с удовольствием,

– подчеркнул Бессмертный.

Обратите внимание! Согласно указу Путина, "объекты критической инфраструктуры" могут передаваться во "временное управление" Росмайна. Основанием могут стать, в частности, неэффективные меры по предотвращению угроз атак с использованием беспилотников. В документе указано, что решение принято "в связи с нарастанием угроз" в ходе проведения так называемой "специальной военной операции".

Он добавил, что как только в Кремле начали готовить этот указ, стало ясно, что он абсолютно никак не связан с визитом Ретклиффа в Москву.

Бессмертный раскрыл секретный указ Путина: смотрите видео