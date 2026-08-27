Таку думку 24 Каналу висловив історик, політик, дипломат Роман Безсмертний, зазначивши, що мовиться про стратегію російського диктатора щодо російського бізнесу.

Таємний указ Путіна

Історик пояснив, що суть цього указу в тому, що якщо бізнес не в силі сам забезпечити безпеку об'єктів, але вони мають стратегічне значення в питаннях інфраструктури (це стосується логістичних складів, це стосується енергетичних комплексів і так далі), то держава може взяти їх в управління.

Це указ, який говорить про те, що Путін зібрався просто конфіскувати бізнес в інтересах держави. І насправді чому про нього дізналися дуже швидко? Тому що це свідчить про те, що ситуація настільки важка в фінансовому плані, що московський диктатор вирішив поглумитися над бізнесом. Безпеку гарантувати він не може, а от взяти під управління, вичистити рахунки для війни, він це зробити може з задоволенням,

– наголосив Бесмертний.

Зауважте! Згідно з указом Путіна, "об'єкти критичної інфраструктури" можуть передаватися в "тимчасове управління" Росмайну. Підставою можуть стати, зокрема, неефективні заходи для припинення загроз атак із використанням безпілотників. У документі зазначено, що рішення ухвалено "у зв'язку з наростанням загроз" під час проведення так званої "спеціальної військової операції".

Він додав, що як тільки в Кремлі почали готувати цей указ, було зрозуміло, що він абсолютно ніяк не пов'язаний з візитом Реткліффа до Москви.

Безсмертний розкрив таємний указ Путіна: дивіться відео