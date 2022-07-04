Зеленский создал 14 местных военных администраций в Донецкой области и назначил руководителей

Президент Владимир Зеленский образовал 14 местных военных администраций в Донецкой области. Также глава государства назначил руководителей новых военных администраций.

Президент подписал указ №469/2022 о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. 14 местных военных администраций будут созданы в четырех районах Донбасса.

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Согласно указу администрации создадут в Волновахском, Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.

В Бахмутском районе будут созданы 4 военные администрации:

Бахмутская городская военная администрация – руководитель Алексей Рева;

Звановская сельская военная администрация – руководитель Александр Белицкий;

Сиверская городская военная администрация – руководитель Алексей Воробьев;

Соледарская городская военная администрация – руководитель Сергей Гошка;

Часовоярская городская военная администрация – руководитель Сергей Чаус.

Еще 5 военных администраций создадут в Краматорском районе:

Краматорскую городскую военную администрацию – руководитель Александр Гончаренко;

Лиманскую городскую военную администрацию – руководитель Александр Журавлев;

Николаевскую городскую военную администрацию – руководитель Юрий Пидлисный;

Святогорскую городскую военную администрацию – руководитель Владимир Рыбалкин;

Черкасскую поселковую военную администрацию – руководитель Алексей Кривоконь.

В Покровском районе создадут:

Шаховскую сельскую военную администрацию – руководитель Сергей Сажко;

Кураховскую городскую военную администрацию – руководитель Роман Падун.

В Волновахском районе создадут:

Комарскую сельскую военную администрацию – руководитель Александр Куропятник;

Великоновоселковскую поселковую военную администрацию – руководитель Сергей Ященко.

Указ Зеленского позволит проще выполнять военные задачи

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко прокомментировал указ президента. Он заявил, что благодаря этому решению "станет гораздо проще выполнять военные задачи и поддерживать жизнедеятельность общин области".

Ранее Павел Кириленко информировал, что Украина контролирует 45% территории Донецкой области. Глава Донецкой ОВА сообщал, что в направлении Славянска, Краматорска, Бахмута сосредоточена огромная группировка врага.

Отметим, что в Славянске мэр Вадим Лях призвал местных жителей эвакуироваться. По его словам, Славянск может стать следующей целью российских оккупантов.

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