Более литра водки утром: в Киеве водитель сбил женщину и зажал ее между машиной и самосвалом
Источник:dtp.kiev.ua
Крайне пьяный владелец Honda сбил женщину-водителя мопеда и влетел в грузовик. Пострадавшую при этом зажало между легковушкой и самосвалом. Шансов выжить у нее не было.
На месте происшествия работали следователи, медики скорой и спасатели. Врачам лишь пришлось констатировать смерть владелицы скутера, а бойцам ГСЧС –доставать изуродованное в результате ДТП тело.
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Правоохранители выяснили, что водитель легковушки находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Выпил более литра водки
У потерпевшей не было шансов выжить / Фото dtp.kiev.ua
- По предварительным данным, авария произошла около 10:00 на улице Бударина 14 июля. Пьяный водитель не отреагировал на препятствие и на полном ходу влетел в мопед, который пилотировала женщина.
- От удара транспортное средство отлетело в сторону, а потерпевшую зажало между Honda и грузовиком.
- Смерть потерпевшей была мгновенной.
- Полицейские проверили водителя легковушки на наличие алкоголя в крови. Прибор drager показал, что в его крови есть 2,59 промилле алкоголя. Это равно сверх литра выпитой водки.
Мопед отбросило на несколько метров / Фото dtp.kiev.ua
Задержали ли правоохранители злоумышленника, неизвестно. В полиции инцидент пока никак не прокомментировали.
По факту совершения смертельной аварии правоохранители должны открыть уголовное производство. Согласно Уголовному кодексу, если водителя признают виновным в совершении преступления, ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением прав на срок от 5 до 10 лет.
Смотрите видео с места ужасной аварии на улице Бударина в Киеве: