Германия не собирается выдавать уклоняющихся от мобилизации Украине, – СМИ

Украина изучает вопросы с партнерами по возможной экстрадиции и привлечению к ответственности мужчин, выехавших незаконно за границу после вторжения России. В то же время, не все страны согласились возвращать уклоняющихся назад на родину.

Так, в Германии отказались выдавать Украине абсолютно всех мужчин, незаконно уехавших из нашего государства из-за мобилизации. В то же время страна готова вернуть украинцев, покинувших нашу страну благодаря взяточничеству.

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Почему Германия не будет выдавать уклоняющихся украинцев

Журналисты отметили, что процедура экстрадиции между Германией и Украиной осуществляется на основании Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Представительница министерства юстиции ФРГ подчеркнула, что условием для принудительного возвращения уклоняющихся украинцев домой является то, что в обеих странах соответствующее деяние влечет уголовную ответственность.

"Здесь прежде всего подразумеваются преступления, которые находятся исключительно в нарушении военных обязанностей", – пояснила она.

В то же время, такие правонарушения, как дезертирство и уклонение от военной службы, не могут быть основанием для выдачи. Но если за преступление может грозить наказание в соответствии с нормами обычного уголовного права, например, предоставление взяток, чтобы не быть мобилизованным, тогда исключение на это не распространяется.

Поэтому хотя нарушение военных обязанностей и дезертирство в Германии также криминальны, на выдачу украинцев из этой страны только за уклонение от мобилизации нашему государству надеяться не стоит. Однако если к этому обвинению будут прилагаться другие, в виде подделки документов, использовании ложных справок, дачи взяток и т.д. то в таких случаях могут подаваться запросы на экстрадицию.

Но для этого Украина должна собрать доказательства, возбудить уголовное дело, предъявить подозрение или заочно вынести приговор, затем подать экстрадиционный запрос. В конце концов, глава организации Connection EV Руди Фридрих подчеркнул, что пока вопрос возможной экстрадиции украинских уклоняющихся "очень гипотетичен, ведь до сих пор не было еще ни одного соответствующего случая".

Мы не знаем, каким может быть обоснование такого запроса на экстрадицию. Можно лишь сказать, что выдача за преступления, предусмотренные военным правом, невозможна, а в отношении других преступлений это должно рассматриваться судами в каждом частном случае,

– заметил он.

Впрочем, даже при теоретическом начале процедуры рассмотрения запроса об экстрадиции на практике довести дело до выдачи непросто. Одно из препятствий – отказ от военной службы с оружием из соображений совести, что в Германии не только возможно, но и гарантируется конституцией.

Стоит отметить, что Киев не обращался к немецким властям с требованием высылать в Украину мужчин призывного возраста среди украинских беженцев, которые нелегально прибыли в ФРГ. Однако по данным министерства внутренних дел Германии после 24 февраля 2022 года в страну въехало 214 263 украинских мужчин от 18 до 60 лет. Из них в Германии оставалось 184 272 человека.

Венгрия тоже не будет выдавать уклоняющихся Украине

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен подчеркнул, что Венгрия не будет выдавать Украине мужчин, которые незаконно выехали из Украины и уклонились от мобилизации. Такой шаг страна сделала вслед за Австрией, которая также не будет отправлять уклоняющихся домой.

Мы не проводим расследования ни по какому украинскому беженцу, чтобы узнать, является ли он военнообязанным. Венгрия не будет выдавать их Украине,

– отметил он.

Кроме этого Шемьен подчеркнул, что каждый беженец из Украины является свободным человеком в Венгрии, который сам будет решать, оставаться ли ей здесь или ехать дальше. Он рассказал, что все беженцы из Украины в Венгрии в безопасности, а также ни они, ни их данные не будут выданы нашему государству.

Украина хочет возвращать уклоняющихся домой из-за границы