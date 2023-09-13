Так, у Німеччині відмовилися видавати Україні абсолютно всіх чоловіків, які незаконно виїхали з нашої держави через мобілізацію. Водночас країна готова повернути українців, які покинули нашу країну завдяки хабарництву

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Чому Німеччина не видаватиме українців ухилянтів

Журналісти зазначили, що наразі процедура екстрадиції між Німеччиною та Україною здійснюється на підставі Європейської конвенції про видачу правопорушників. Представниця міністерства юстиції ФРН наголосила, умовою для примусового повернення українців-ухилянтів додому є те, що в обох країнах відповідне діяння тягне за собою кримінальну відповідальність.

"Тут передусім маються на увазі злочини, які перебувають виключно в порушенні військових обов'язків", – пояснила вона.

Водночас такі правопорушення, як дезертирство та ухилення від військової служби, не можуть бути підставою для видачі. Але, якщо за злочин може загрожувати покарання згідно з нормами звичайного кримінального права, наприклад, надання хабарів, щоб не бути мобілізованим, тоді виняток на це не поширюється.

Тому хоча порушення військових обов'язків та дезертирство в Німеччині також є кримінальними, на видачу українців із цієї країни лише за ухилення від мобілізації нашій державі сподіватися не варто. Проте, якщо до цього обвинувачення додаватимуться інші, у вигляді підробки документів, використанні несправжніх довідок, давання хабарів тощо. то в таких випадках можуть подаватися запити на екстрадицію.

Але для цього Україна має зібрати докази, порушити кримінальну справу, пред'явити підозру чи заочно винести вирок, а потім подати екстрадиційний запит. Зрештою глава організації Connection E.V. Руді Фрідріх наголосив, що поки питання можливої екстрадиції українських ухилянтів "дуже гіпотетичне, адже досі не було ще жодної відповідної нагоди". "

Ми не знаємо, яким може бути обґрунтування такого запиту на екстрадицію. Можна лише сказати, що видача за злочини, передбачені військовим правом, неможлива, а щодо інших злочинів це має розглядатися судами в кожному окремому випадку,

– зауважив він.

Втім, навіть у разі теоретичного початку процедури розгляду запиту про екстрадицію на практиці довести справу до видачі непросто. Одна з перешкод – відмова від військової служби зі зброєю з міркувань совісті, що в Німеччині не лише можливо, а й гарантується конституцією.

Варто зазначити, що наразі Київ не звертався до німецької влади з вимогою висилати в Україну чоловіків призовного віку з-поміж українських біженців, які нелегально прибули до ФРН. Однак за даними міністерства внутрішніх справ Німеччини після 24 лютого 2022 року у країну в'їхало 214 263 українських чоловіки від 18 до 60 років. З них у Німеччині залишалося 184 272 особи.

Угорщина теж не видаватиме ухилянтів Україні

Віцепрем'єр Угорщини Жолт Шем'єн наголосив, що Угорщина не видаватиме Україні чоловіків, які незаконно виїхали з України та ухилилися від мобілізації. Такий крок країна зробила слідом за Австрією, яка також не буде відправляти ухилянтів додому.

Ми не проводимо розслідування щодо жодного українського біженця, щоб дізнатися, чи є він військовозобов'язаним. Угорщина не видаватиме їх Україні,

– зазначив він.

Крім цього Шем'єн підкреслив, що кожен біженець з України є вільною людиною в Угорщині, яка сама вирішуватиме, чи залишатися їй тут, чи їхати на далі. Він розповів, що всі біженці з України в Угорщині в безпеці, а також ані вони, ні їхні дані не будуть видані нашій державі.

Україна хоче повертати ухилянтів додому з-за кордону