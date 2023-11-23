Прятался от мобилизации в соседнем доме: во Львовской области осудили мужчину

Мужчина скрылся от военкомов и прятался от мобилизации в соседнем доме. Свой поступок уклоняющийся объяснил желанием заботиться о жене и детях. Ему вынес приговор суд во Львовской области.

Решение о приговоре мужчине принимал Жовковский районный суд Львовской области. В июне военно-врачебная комиссия признала мужчину годным по состоянию здоровья. В тот же день ему дали повестку на службу, пишет 24 Канал.

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Приговор мужчине

На суде мужчина рассказал, что 19 июня в 7:30 утра он прибыл на работу в городе Дубляны. Там его встретили сотрудники военкомата и доставили в Жовкву для прохождения ВВК. Военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе в армии. После этого ему вручили повестку. Военнослужащие отвезли мужа домой, где он должен был взять необходимые вещи из своего дома.

Однако мужчина решил убежать от военкомов. На суде мужчина признал, что скрылся в соседнем доме. Он объяснил свое поведение тем, что не желал покидать свою жену и детей самих.

Суд признал мужчину виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы. Однако заменил реальный срок для мужчины на один испытательный год. Это решение подлежит обжалованию в апелляционном суде.

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