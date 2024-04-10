Накануне вечером руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев опубликовал текст законопроекта с правками, который 10 апреля выносят в зал Верховной Рады.

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Как уклонистов будут ограничивать в праве управлять транспортом

В проекте закона говорится – если гражданин Украины в сроки, установленные законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не выполнил требования ТЦК и СП о выполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом, то:

ТЦК и СП обращается в суд с исковым заявлением. В нем говорится о применении судом временного ограничения такого лица в праве управления транспортным средством во время мобилизации:

В нем говорится о применении судом временного ограничения такого лица в праве управления транспортным средством во время мобилизации: военкомат подает иск в суд в течение 30 дней со дня возникновения оснований, дающих ТЦК и СП право предъявлять исковые требования, в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Суд рассматривает иск в письменном производстве в течение 30 дней со дня открытия производства по делу, а по инициативе суда или ходатайству стороны – с проведением судебного заседания. Неприбытие в судебное заседание лиц, которые были надлежащим образом уведомлены о дате, время и место рассмотрения дела, не препятствует его рассмотрению,

– говорится в документе.

Однако суд может отказаться принимать иск, если ТЦК и СП не докажут, что:

гражданин не выполнил обязанности, предусмотренные законом,

особу нельзя было привести к ТЦК и СП без этой меры.

Решения судей по этому иску подлежат немедленному исполнению. На апелляцию есть 15 дней.

Однако суд не удовлетворит требование о временном ограничении лица в праве управления транспортом во время мобилизации, если:

установление такого ограничения лишает лицо основного законного источника средств к существованию;

лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

Кроме того, суд закрывает производство, если военнообязанное лицо выполнило требования ТЦК и СП.

В документе говорится, что временные ограничения устанавливаются до тех пор, пока лицо не выполнит требования ТЦК и СП или военкомат их не отзовет (согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

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Что известно о проекте закона о мобилизации