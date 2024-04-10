Напередодні ввечері керівник Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев опублікував текст законопроєкту із правками, який 10 квітня виносять у залу Верховної Ради.

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Як ухилянтів обмежуватимуть у праві керувати транспортом

У проєкті закону мовиться – якщо громадянин України у строки, встановлені законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не виконав вимоги ТЦК та СП про виконання обов'язку (обов'язків) військовозобов'язаним, резервістом, то:

ТЦК та СП звертається до суду з позовною заявою. У ній мовиться про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації:

У ній мовиться про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації: військкомат подає позов до суду протягом 30 днів з дня виникнення підстав, що дають ТЦК та СП право пред'являти позовні вимоги, відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Суд розглядає позов в письмовому провадженні протягом 30 днів з дня відкриття провадження у справі, а за ініціативою суду чи клопотанням сторони – з проведенням судового засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає її розгляду,

– мовиться в документі.

Проте суд може відмовитись приймати позов, якщо ТЦК та СП не доведуть, що:

громадянин не виконав обов'язки, передбачені законом,

особу не можна було привести до ТЦК та СП без цієї міри.

Рішення суддів за цим позовом підлягають негайному виконанню. На апеляцію є 15 днів.

Проте суд не задовольнить вимогу про тимчасове обмеження особи у праві керування транспортом під час мобілізації, якщо:

встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування;

особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на її утриманні особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.

Окрім того, суд закриває провадження, якщо військовозобов'язана особа виконала вимоги ТЦК та СП.

У документі мовиться, що тимчасові обмеження встановлюються до того часу, поки особа не виконає вимоги ТЦК та СП або військкомат їх не відкличе (відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

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Що відомо про проєкт закону про мобілізацію