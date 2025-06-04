Когда "патриоты" боятся пикселя: правда, которую не хотят слышать уклонисты
- Статья обсуждает обязанность граждан защищать Родину во время угрозы вторжения.
- Уклонисты критикуют военных, чтобы найти себе оправдание.
Мы все живем в демократическом государстве, но демократия и вообще институт гражданства предусматривают не только права, но и обязанности.
Демократия – это не только права, но и повестка
Кроме того, чтобы иметь права, у гражданина есть обязанность, в частности защищать Родину в тот момент, когда ей угрожает полномасштабное вторжение. Поэтому критика со стороны уклонистов для меня вполне предсказуема. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.
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Уклонисты боятся Вооруженных Сил и своих собственных страхов, потому что их страхи относительно ВСУ намного преувеличены по сравнению с реальностью, которая их ожидает, если они наденут на себя форму.
Они готовы обесценивать любого, кто говорит им неприятную правду.
Они все якобы патриоты, а когда любой военный скажет, что у нас дефицит людей и нужно пополнение, то этот военный одномоментно превращается в какого-то "тылового пропагандиста", человека, который пошел в армию, чтобы "делать себе политическую карьеру".
У них есть шанс подняться до уровня военных, надев пиксель, но вместо этого они пытаются военных опустить на свой уровень, обесценивая их. Вполне ожидаемо.
Полное интервью Павла Казарина для 24 Канала – по ссылке.
Колонка является личным мнением автора, редакция 24 Канала может не разделять ее.