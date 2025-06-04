Демократія – це не тільки права, а й повістка

Окрім того, щоб мати права, у громадянина є обов'язок, зокрема захищати Батьківщину в той момент, коли їй загрожує повномасштабне вторгнення. Тому критика з боку ухилянтів для мене є цілком передбачуваною. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Зауважте Мобілізація сповільнилася порівняно з минулим роком – Веніславський

Ухилянти бояться Збройних Сил і своїх власних страхів, тому що їхні страхи щодо ЗСУ набагато перебільшені у порівнянні з реальністю, яка їх очікує, якщо вони одягнуть на себе форму.

Вони готові знецінювати будь-кого, хто каже їм неприємну правду.

Вони усі нібито патріоти, а коли будь-який військовий скаже, що у нас дефіцит людей і потрібне поповнення, то цей військовий одномоментно перетворюється на якогось "тилового пропагандиста", людину, яка пішла в армію, щоб "робити собі політичну кар'єру".

У них є шанс піднятися до рівня військових, вдягнувши піксель, але замість цього вони намагаються військових опустити на свій рівень, знецінюючи їх. Цілком очікувано.

Повне інтерв'ю Павла Казаріна для 24 Каналу – за посиланням.