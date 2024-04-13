Уклонисты за рубежом не смогут оформить документы: есть ли исключения

Граждане Украины, которые находятся за рубежом и не обновили данные в ТЦК и СП должны это сделать. В новом законе о мобилизации прописано, что обновить данные надо в течение 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации.

Сейчас за закон во втором чтении и окончательно проголосовала Верховная Рада. Далее его должен подписать спикер парламента Руслан Стефанчук. После этого документ передают на подпись Владимиру Зеленскому. Только через месяц со дня, следующего за днем опубликования закона, он вступит в силу.

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В своем материале 24 Канал, анализируя документ, написал, что мужчины за рубежом будут иметь ограничения без военно-учетных документов (билета или удостоверения).

Когда и как мужчины за рубежом должны обновить данные

Мужчины за рубежом также должны обновить персональные данные в течение 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации. Они могут это сделать в телефонном режиме или через электронную почту ТЦК.

Если же человек не имеет военно-учетных документов (билета или удостоверения), то не сможет:

оформить паспорт или загранпаспорт,

воспользоваться консульскими услугами.

Однако паспорт можно оформить с одновременным обновлением данных.

Однако не все консульские услуги будут предоставляться только при условии обновления военно-учетных данных. В частности, исключением являются такие консульские случаи:

оформление удостоверения на возвращение в Украину;

совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины;

второй из родителей этих детей является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом.

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Коротко о новом законе о мобилизации