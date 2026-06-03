В Санкт-Петербурге накануне международного форума пылает нефтяной терминал: что о нем известно

Украинские дроны нанесли удары по Санкт-Петербургу. В результате пылает АО "Петербургский нефтяной терминал".

Он является крупнейшим из нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. Об этом сообщает Astra.

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Что известно о терминале в Петербурге?

Утром 3 июня жители Санкт-Петербурга сообщили, что слышали большое количество взрывов в городе. Губернатор Ленинградской области заявил, о сбитии 30 беспилотников над регионом.

В результате атаки горит АО "Петербургский нефтяной терминал". Этот современный специализированный перегрузочный комплекс является крупнейшим в Балтийском регионе.

Площадь объекта 37 гектаров, на которых расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов. Пропускная способность – 12,5 миллиона тонн в год. Он был признан предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения безопасности России.

В среду, 3 июня, в городе начнется Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), куда, должны приехать иностранные бизнесмены. Он должен проходить в 17 километрах от атакованного сегодня нефтяного терминала.

Удары по российским НПЗ

Во вторник, 2 июня, в Краснодарском крае были взрывы. В районе Ильского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Это уже 16-я атака на Ильский НПЗ с начала полномасштабного российского вторжения.

Также стало известно, что в мае нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, принадлежащий российской компании Лукойл, приостановил переработку нефти. Это произошло после атаки украинских беспилотников. Удары вызвали пожар и повреждения.